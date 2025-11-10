Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

Guarda Municipal - Crédito: divulgação

Um homem de 25 anos foi detido na noite de sexta-feira (7) na Praça do Kartódromo, no Parque Santa Mônica, em São Carlos, após ser flagrado com pequenas porções de maconha durante uma abordagem da Guarda Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas realizavam uma autuação administrativa de trânsito quando o motociclista abordado passou a proferir ofensas contra os agentes, menosprezando o trabalho da corporação. Após a conclusão da autuação, os guardas decidiram realizar a abordagem e revista pessoal.

Durante a verificação, foram encontradas duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 2 gramas da substância, que estavam acondicionadas em um frasco acrílico e um saquinho plástico. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.

