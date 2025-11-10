(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

10 Nov 2025 - 15h00
Guarda Municipal - Crédito: divulgaçãoGuarda Municipal - Crédito: divulgação

Um homem de 25 anos foi detido na noite de sexta-feira (7) na Praça do Kartódromo, no Parque Santa Mônica, em São Carlos, após ser flagrado com pequenas porções de maconha durante uma abordagem da Guarda Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas realizavam uma autuação administrativa de trânsito quando o motociclista abordado passou a proferir ofensas contra os agentes, menosprezando o trabalho da corporação. Após a conclusão da autuação, os guardas decidiram realizar a abordagem e revista pessoal.

Durante a verificação, foram encontradas duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 2 gramas da substância, que estavam acondicionadas em um frasco acrílico e um saquinho plástico. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.

