Homem é detido com entorpecentes e moto de origem suspeita no Aracy

Droga que estava em poder do acusado foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 19 anos foi detido por policiais do RP na manhã desta quinta-feira, 24, no Cidade Aracy. Um comparsa que estava com ele, conseguiu a fuga. Ele estava com dois tijolos e meio de maconha e uma moto de origem suspeita em sua casa. Sua companheira, de 18 anos, também foi detida.

Os policiais militares patrulhavam o Planalto Verde quando deram ordem de parada para a dupla que estava em uma Twister dourada. O piloto tentou a fuga com manobras arriscadas pelo Antenor Garcia e Cidade Aracy II, quando, ao perder o controle, sofreram a queda na Avenida Tetracampeonato.

O garupa conseguiu fugir, porém o piloto foi abordado e com ele havia dois tijolos e meio de maconha que seria fracionada e vendida. Indagado, assumiu a propriedade da droga e levou os PMs até sua casa, na rua Homero de Oliveira Filho, mesmo bairro, onde sua companheira de 18 anos dormia. Ao revistar a moradia, os policiais encontraram pinos com cocaína, porções de maconha, pedras de crack, material para embalar drogas, além de uma moto de origem duvidosa. Uma Twister pintada de preta, mas originalmente a cor seria vermelha, sem placa e com as numerações do motor e do chassi raspados.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à CPJ, sendo que o homem de 19 anos deverá ser autuado por tráfico de entorpecentes e recolhido ao centro de triagem. A Twister dourada e a de origem duvidosa foram recolhidas ao pátio municipal, sendo que esta última irá passar por perícia.

Leia Também