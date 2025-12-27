(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Segurança

Homem é detido após tentar furtar frascos de perfume no Centro

27 Dez 2025 - 16h12Por Da redação
Homem é detido após tentar furtar frascos de perfume no Centro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Homem é preso em flagrante após tentativa de furto em loja no Centro de São Carlos

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante no final da manhã desta sexta-feira (27) após tentar furtar produtos de uma loja de cosméticos localizada na Rua Episcopal, na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h após populares deterem o suspeito, que teria subtraído dois frascos de perfume do interior do estabelecimento. Os produtos, avaliados em R$ 448, foram colocados dentro de uma sacola plástica enquanto as funcionárias atendiam outros clientes.

A ação foi percebida por um cliente, que alertou as atendentes. Uma funcionária de 19 anos seguiu o suspeito e conseguiu alcançá-lo na esquina seguinte, momento em que ele devolveu os perfumes e tentou fugir. Durante a fuga, o homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde alegou informalmente inocência. No entanto, segundo a Polícia Civil, ele possui diversas passagens anteriores por crimes contra o patrimônio, especialmente furtos.

A autoridade policial entendeu que houve tentativa de furto, configurando situação de flagrante. Foi arbitrada fiança no valor de dois salários mínimos, que não foi paga. Com isso, o homem foi recolhido à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

Os perfumes apreendidos foram devolvidos ao estabelecimento comercial.

