(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido após tentar furtar fios de energia no centro de São Carlos

02 Nov 2025 - 23h01Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido após tentar furtar fios de energia no centro de São Carlos - Crédito: Divulgação PM Crédito: Divulgação PM

Por volta das 20h30 deste domingo (02), a Polícia Militar deteve um homem de 30 anos suspeito de tentar furtar fios de energia de um imóvel comercial desocupado na Rua Major José Inácio, região central de São Carlos.

Segundo informações, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando ouviu um barulho de curto-circuito vindo do local. Ao se aproximarem, os policiais encontraram o suspeito tentando retirar os fios que ligavam o poste ao estabelecimento, que está disponível para locação.

Durante a abordagem, o homem, que possui antecedentes por furto, admitiu que pretendia vender o material para comprar drogas. Imagens gravadas por moradores próximos registraram o momento da tentativa de furto.

A Polícia tentou contato com a imobiliária responsável pelo imóvel, mas não obteve retorno, pois o atendimento ocorre apenas em horário comercial.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e registrado como tentativa de furto. Após o registro, o homem foi liberado.

Leia Também

Caminhão tomba na rodovia entre São Carlos e Araraquara durante chuva
Segurança18h43 - 02 Nov 2025

Caminhão tomba na rodovia entre São Carlos e Araraquara durante chuva

Deslizamento de terra é registrado em Santa Eudóxia após forte chuva
Segurança13h53 - 02 Nov 2025

Deslizamento de terra é registrado em Santa Eudóxia após forte chuva

Rompimento de cano causa erosão e ameaça estrutura de rua e construções no Cidade Aracy 2
Segurança13h31 - 02 Nov 2025

Rompimento de cano causa erosão e ameaça estrutura de rua e construções no Cidade Aracy 2

Homem é preso pela Força Tática com arma e quase 600 gramas de drogas na Vila Prado
Madrugada 08h27 - 02 Nov 2025

Homem é preso pela Força Tática com arma e quase 600 gramas de drogas na Vila Prado

Infância em risco: quando as drogas destroem o lar
Segurança19h14 - 01 Nov 2025

Infância em risco: quando as drogas destroem o lar

Últimas Notícias