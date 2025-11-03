Homem é detido após tentar furtar fios de energia no centro de São Carlos

Crédito: Divulgação PM

Por volta das 20h30 deste domingo (02), a Polícia Militar deteve um homem de 30 anos suspeito de tentar furtar fios de energia de um imóvel comercial desocupado na Rua Major José Inácio, região central de São Carlos.

Segundo informações, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando ouviu um barulho de curto-circuito vindo do local. Ao se aproximarem, os policiais encontraram o suspeito tentando retirar os fios que ligavam o poste ao estabelecimento, que está disponível para locação.

Durante a abordagem, o homem, que possui antecedentes por furto, admitiu que pretendia vender o material para comprar drogas. Imagens gravadas por moradores próximos registraram o momento da tentativa de furto.

A Polícia tentou contato com a imobiliária responsável pelo imóvel, mas não obteve retorno, pois o atendimento ocorre apenas em horário comercial.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e registrado como tentativa de furto. Após o registro, o homem foi liberado.

