Homem é detido após ser acusado de furtar celular em Santa Eudóxia

Celular furtado estava na cintura do acusado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos, acusado de furtar um celular no distrito de Santa Eudóxia, foi detido por PMs do Comando Força Patrulha. A equipe composta pelo tenente Carvalho e cabo Miguel abordou o suspeito no interior de um ônibus no km 238 da rodovia Engenheiro Thales Lorena de Peixoto Júnior (SP-318) – sentido Ribeirão Preto/São Carlos.

A reportagem apurou que o acusado reside na mesma casa da vítima, na rua Roque José Florêncio, em Santa Eudóxia. Ela deu falta do aparelho e acionou a PM que tinha conhecimento que ele estaria no ônibus que tinha como destino São Carlos.

Os policiais saíram em diligências e abordaram o coletivo e chegaram até o acusado que carregava o celular na cintura. Ele foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. O celular será restituído à vítima.

