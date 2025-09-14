Homem é detido após quebrar vidro de carro com barra de ferro

Crédito: Divulgação

Na noite deste sábado (13), a Guarda Municipal de São Carlos atendeu uma ocorrência de dano e depredação no bairro Itamarati.

Segundo o boletim da corporação, o Centro de Controle Operacional recebeu denúncia pelo telefone 153 relatando que um homem, portando uma barra de ferro, havia quebrado o vidro de um veículo estacionado em frente a uma residência na Rua Erasmo Lopes Osores.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que o carro estava com o vidro traseiro e uma das lanternas danificados.

Diante da situação, tanto o proprietário do veículo quanto o autor do ato foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial registrou um Boletim de Ocorrência por dano e depredação e, em seguida, as partes envolvidas foram liberadas.

