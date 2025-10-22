(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Segurança

Homem é detido após invadir casa da ex-companheira no Arnon de Melo

22 Out 2025 - 04h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GPAR GCM - GPAR GCM -

A Guarda Municipal de São Carlos atendeu, na noite desta terça-feira (21), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro Arnon de Melo. O caso foi registrado na Rua Américo Degan.

De acordo com o Grupamento de Patrulhamento Ambiental e Rural (GPAR), a equipe foi acionada pelo Centro de Controle de Operações (CCO) após denúncia de que um homem teria invadido a residência da ex-companheira, pulando o muro sem o consentimento dela.

A mulher relatou aos agentes que havia solicitado uma medida protetiva na manhã do mesmo dia, após ter sido agredida fisicamente pelo companheiro. Com a autorização da vítima, os guardas abriram o portão e o homem saiu do imóvel sem oferecer resistência.

Ambas as partes foram conduzidas ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para esclarecimentos. No local, a autoridade policial verificou que o autor ainda não havia sido oficialmente notificado sobre a medida protetiva, lavrando um novo boletim de ocorrência e reforçando a necessidade da proteção judicial.

Leia Também

GAM captura condenado por furto na Vila São José
Segurança04h29 - 22 Out 2025

GAM captura condenado por furto na Vila São José

Operação recupera 16 tampas de bueiros furtadas em São Carlos
Balanço final 18h50 - 21 Out 2025

Operação recupera 16 tampas de bueiros furtadas em São Carlos

Idosa erra pedais de carro automático e colide contra muro de loja na Getúlio Vargas
Segurança17h03 - 21 Out 2025

Idosa erra pedais de carro automático e colide contra muro de loja na Getúlio Vargas

Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth
Segurança15h25 - 21 Out 2025

Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth

Operação Ferro Velho apreende tampas de bueiros em São Carlos
Segurança12h14 - 21 Out 2025

Operação Ferro Velho apreende tampas de bueiros em São Carlos

Últimas Notícias