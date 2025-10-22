Homem é detido após invadir casa da ex-companheira no Arnon de Melo

GPAR GCM -

A Guarda Municipal de São Carlos atendeu, na noite desta terça-feira (21), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro Arnon de Melo. O caso foi registrado na Rua Américo Degan.

De acordo com o Grupamento de Patrulhamento Ambiental e Rural (GPAR), a equipe foi acionada pelo Centro de Controle de Operações (CCO) após denúncia de que um homem teria invadido a residência da ex-companheira, pulando o muro sem o consentimento dela.

A mulher relatou aos agentes que havia solicitado uma medida protetiva na manhã do mesmo dia, após ter sido agredida fisicamente pelo companheiro. Com a autorização da vítima, os guardas abriram o portão e o homem saiu do imóvel sem oferecer resistência.

Ambas as partes foram conduzidas ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para esclarecimentos. No local, a autoridade policial verificou que o autor ainda não havia sido oficialmente notificado sobre a medida protetiva, lavrando um novo boletim de ocorrência e reforçando a necessidade da proteção judicial.

