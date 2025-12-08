(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Jardim Paraíso

Homem é detido após furto de canos de cobre em comércio

08 Dez 2025 - 05h53Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

 

Na noite deste domingo, 7, a Polícia Militar deteve um homem de 56 anos após flagrá-lo furtando canos de cobre de um estabelecimento comercial localizado na Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, no Jardim Paraíso, em São Carlos.

A equipe foi acionada para atender a um furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito escondido sobre o telhado do comércio, segurando os canos de cobre que havia acabado de retirar dos aparelhos de ar-condicionado do estabelecimento.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O proprietário do comércio relatou à reportagem que o local já havia sido alvo de furto em datas anteriores e afirmou que a região tem sofrido com a presença de moradores de rua e usuários de drogas, o que tem deixado os comerciantes vulneráveis.

