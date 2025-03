Compartilhar no facebook

Na tarde deste domingo (23), a Guarda Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um mercado localizado na Rua José Miguel Deriggi, Santa Felícia

Por volta das 13h, a equipe se deslocou-se ao local após chamado do Centro de Controle Operacional (CCO). No endereço, os agentes constataram o crime e procederam com a abordagem de um suspeito.

O homem foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu detido. Os pacotes de cafés foram devolvidos à vítima.

