Homem é detido após furtar Gol no Jardim São Joao Batista

Um homem de 40 anos foi detido por policiais militares e acusado de furtar um Gol na madrugada desta quarta-feira, no Jardim São João Batista. O veículo da cor prata, placas BKN8H86 não foi recuperado. Um comparsa do acusado, conseguiu fugir com o veículo.

Policiais militares foram acionados via Copom para atender uma tentativa de furto e na rua João A. Boni, foram solicitados por uma mulher, salientando que o marido e o filho, acompanhados de um amigo, estariam a procura de dois desconhecidos que teriam furtado o carro do filho, de 22 anos.

No momento em que os PMs ouviam a mulher, surgiram o pai e o filho, salientando que, com a ajuda de um amigo, conseguiram deter um dos acusados e que ele estaria na rua Costa do Sol, na Vila Laura.

Os policiais foram até o local indicado e constataram que um homem estaria deitado de costas e com um ferimento na cabeça. Ao lado de, outra pessoa, que seria o amigo das vítimas.

Indagado, o homem que estava em pé disse que presenciou o furto, pois estava em um bar quando viu as vítimas gritar por socorro e a dupla saindo em alta velocidade com o Gol. Em seguida pegou o veículo do seu pai e com as vítimas, tentou localizar os acusados, chegando até o suspeito, de 40 anos, que tentou a fuga, caiu e lesionou o rosto.

Questionado, o acusado que portava um garfo, se limitou a ficar quieto. Ele foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa, onde permaneceu internado sob escolta policial. Após ter alta, deverá ser recolhido ao centro de triagem.

