Homem Ã© detido apÃ³s furtar estabelecimento comercial no Jardim Paulistano

Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares no início da madrugada desta quarta-feira, 5, acusado de furtar um estabelecimento comercial na rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano. Com ele, foram localizados os produtos furtados.

A PM foi acionada para ir atender a ocorrência local, pois estaria ocorrendo um furto. No local, com informações sobre o crime, os policiais saíram em diligências e na rua Antonio Fischer dos Santos abordaram o suspeito que inicialmente negou o furto, mas depois confessou o crime. Com ele havia duas garrafas de refrigerantes, 11 maços de cigarros, 12 isqueiros e R$ 34,50. A princípio, teria “achado” tais produtos.

A vítima, um comerciante de 41 anos, foi ao local e mostrou aos PMs câmeras de vídeo, cujas gravações mostram a ação criminosa do detido. Os produtos foram restituídos e o acusado, encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por furto e recolhido ao centro de triagem.

