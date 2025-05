Homem é detido após furtar duas garrafas de uísque em supermercado

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 41 anos foi detido na tarde desta segunda-feira (26) após furtar duas garrafas de uísque do supermercado Savegnago na avenida Comendador Alfredo Maffei.

De acordo com informações apuradas, o suspeito já havia cometido um furto no mesmo estabelecimento durante a manhã do mesmo dia. As equipes de segurança, ao identificarem o indivíduo pelas câmeras de monitoramento, permaneceram em alerta.

No período da tarde, o homem retornou ao local, entrou no supermercado e novamente subtraiu os produtos. Ao sair para pegar sua motocicleta, foi abordado pelos seguranças, que acionaram a Polícia Militar.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência. Ate término desta reportagem a sua situação era indefinida.

