Homem é detido após furtar chocolates em supermercado na região da Praça Itália

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (25), um homem de 38 anos foi detido por seguranças de um supermercado localizado na região da Praça Itália. O suspeito já é conhecido pelos funcionários por ter cometido furtos anteriores no estabelecimento.

Nesta ocasião, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança enquanto subtraía chocolates. Um dos seguranças, ao monitorar as imagens, acionou a equipe de vigilância, que realizou a abordagem do indivíduo no momento em que ele deixava a loja.

Durante a revista, os produtos furtados foram encontrados em sua posse. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também