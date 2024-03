Homem é detido após furtar cemitério em Ibaté

SIGA O SCA NO

Objetos furtados foram recuperados pela Polícia Militar - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares por volta das 9h30 desta quinta-feira, 14, em uma casa na rua Terige Macera, no Jardim Popular, em Ibaté. Ele é acusado de furtar o cemitério municipal e vender parte dos objetos em um ferro velho.

A PM recebeu denúncia anônima de que um homem invadiu o cemitério por volta das 5h e após o furto, vendeu parte dos objetos em um ferro velho.

Os policiais, acompanhados de guardas municipais e fiscais Prefeitura Municipal foram até o estabelecimento comercial e localizaram os objetos. Em contato com o comerciante foi passado quem seria o vendedor e consequentemente o autor do furto.

Com as informações, os policiais foram até a casa do acusado e em revista, localizaram em uma mochila, os demais objetos que teriam sido furtados.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial de Ibaté e o delegado Miguel Carlos Capobianco ratificou a prisão por furto e receptação ficando o comerciante e o suspeito à disposição da Justiça.

