Homem é detido após furtar casa em reforma na região da Santa Casa

A escada, produto de furto, foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos, acusado de furtar uma casa em reforma na rua José Duarte de Souza, foi detido por policiais militares na manhã desta quinta-feira, 23, na rua Conselheiro Soares Brandão, na região da Santa Casa.

Os PMs patrulhavam o bairro quando suspeitaram do acusado que caminhava carregando uma escada e fios de cobre. Indagado, inicialmente afirmou que estava a caminho do trabalho. Os policiais insistiram nas perguntas e ele acabou confessando o furto e levou os PMs até o local do crime, uma casa que passa por reformas. Ele teria entrado no quintal, pego a escada e a fiação indevidamente e saiu tranquilamente.

Os produtos foram apreendidos e o acusado de furto encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

