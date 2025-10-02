(16) 99963-6036
Segurança

Homem é detido após furtar carne de atacadista em São Carlos

02 Out 2025 - 19h39Por Da redação
Na tarde desta quinta-feira (2), um homem de 32 anos foi detido após furtar um supermercado atacadista localizado na Rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com a segurança do estabelecimento, o indivíduo foi flagrado pelas câmeras de monitoramento tentando sair sem pagar por dois pedaços de carne e um aparelho para barbear. Ele foi abordado pelos seguranças ainda no estacionamento e, em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

O suspeito já havia sido detido em dezembro do ano passado no mesmo local, também por furto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

