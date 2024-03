Homem é detido após furtar botijão de gás de casa na Vila Lutfalla

SIGA O SCA NO

Botijão foi apreendido pela PM: suspeito foi encaminhado à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 33 anos foi detido por policiais militares por volta das 5h20 desta segunda-feira, 25, acusado de furtar um botijão de gás de uma casa na rua Humberto de Campos, na Vila Lutfalla.

PMs foram acionados via Copom para averiguar a denúncia feita por testemunhas. No endereço, apuraram que o criminoso pulou o puro, se apoderou do botijão e caminhava nas proximidades, quando foi abordado. Após ser detido, foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. O botijão foi restituído ao proprietário que ainda não tinha notado o furto.

