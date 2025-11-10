(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido após furtar bicicleta e dinheiro em condomínio de São Carlos

10 Nov 2025 - 09h17Por Da redação
Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (9) após invadir um condomínio de casas, no Parque Sisi, em São Carlos, e furtar uma bicicleta e dinheiro de uma das residências. O caso foi registrado pela Polícia Civil no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito escalou o muro do condomínio e entrou na área privativa de uma casa, de onde subtraiu uma bicicleta rosa. Ao tentar fugir, ele foi visto por moradores que, com a ajuda de outros condôminos, conseguiram detê-lo a poucos quarteirões do local. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem até a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Durante a averiguação, os moradores também relataram que outra residência havia sido invadida e que o suspeito teria levado cerca de R$ 5 mil em dinheiro, guardados dentro de uma bolsa. O valor não foi encontrado com ele. Câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que o indivíduo escala o muro e se dirige às casas invadidas. As imagens serão encaminhadas à delegacia responsável pela investigação.

O homem, que afirmou ser morador de rua e estar desempregado, permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Diante das evidências, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante escalada. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Últimas Notícias