Homem é detido após furtar bicicleta e dinheiro em condomínio de São Carlos

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (9) após invadir um condomínio de casas, no Parque Sisi, em São Carlos, e furtar uma bicicleta e dinheiro de uma das residências. O caso foi registrado pela Polícia Civil no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito escalou o muro do condomínio e entrou na área privativa de uma casa, de onde subtraiu uma bicicleta rosa. Ao tentar fugir, ele foi visto por moradores que, com a ajuda de outros condôminos, conseguiram detê-lo a poucos quarteirões do local. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem até a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Durante a averiguação, os moradores também relataram que outra residência havia sido invadida e que o suspeito teria levado cerca de R$ 5 mil em dinheiro, guardados dentro de uma bolsa. O valor não foi encontrado com ele. Câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que o indivíduo escala o muro e se dirige às casas invadidas. As imagens serão encaminhadas à delegacia responsável pela investigação.

O homem, que afirmou ser morador de rua e estar desempregado, permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Diante das evidências, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante escalada. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

