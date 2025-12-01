Homem é detido após espancar cachorro com pedaço de pau no Dream Santo Antônio

Uma câmera de segurança registrou, na manhã desta segunda-feira (1º), um caso de violência contra um cachorro no residencial Dream Santo Antônio, em São Carlos. Nas imagens, um homem aparece espancando o animal utilizando um pedaço de pau.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, após solicitação do vereador Elton de Carvalho, que recebeu uma denúncia informando que dois cachorros estariam sendo maltratados pelo proprietário.

A equipe da Guarda Municipal, acompanhada do vereador, foi até o local, onde constatou a situação e conseguiu resgatar dois cães. O tutor dos animais foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou que teria agredido uma das cachorras, uma filhote de pitbull, de cerca de dois meses. Segundo ele, o animal correria atrás de galinhas da propriedade, chegando inclusive a matar uma delas. Na tentativa de impedir que isso continuasse, o homem relatou ter usado um pedaço de madeira para bater no filhote.

O indivíduo foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde permanece à disposição da autoridade policial. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.

Leia Também