quarta, 12 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido após descumprir medida protetiva em São Carlos

12 Nov 2025 - 13h50Por Da redação
Ocorrência foi apresentada pela GCM na DDM - Crédito: divulgação Ocorrência foi apresentada pela GCM na DDM - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve na manhã desta quarta-feira (12) um homem acusado de descumprir medida protetiva no bairro Vila Nery.

De acordo com informações da corporação, uma mulher acionou a Guarda informando que o ex-marido de sua filha, contra quem há uma medida judicial, estava no portão de sua residência, proferindo ameaças e tentando invadir o local.

As equipes se deslocaram até o endereço, onde localizaram o suspeito. Ele foi abordado e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.

