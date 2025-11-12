Homem é detido após descumprir medida protetiva em São Carlos

Ocorrência foi apresentada pela GCM na DDM - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve na manhã desta quarta-feira (12) um homem acusado de descumprir medida protetiva no bairro Vila Nery.

De acordo com informações da corporação, uma mulher acionou a Guarda informando que o ex-marido de sua filha, contra quem há uma medida judicial, estava no portão de sua residência, proferindo ameaças e tentando invadir o local.

As equipes se deslocaram até o endereço, onde localizaram o suspeito. Ele foi abordado e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.

