Homem é detido após danificar prédio da Guarda Municipal em Ibaté

Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (16), em Ibaté, após arremessar pedras contra a Base da Guarda Civil Municipal (GCM), localizada na Rua Santa Iria, no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM foi acionada por volta das 19h20 com a informação de que o indivíduo, aparentemente embriagado, estaria promovendo desordem e incomodando populares, inclusive nas proximidades de um trenzinho que transportava crianças. Ele chegou a ser abordado pelos guardas, recebeu orientação para se retirar e, inicialmente, acatou a ordem.

Pouco depois, os agentes foram novamente informados de que o mesmo homem estaria atirando pedras contra a base da corporação. Ao retornar ao local, a equipe constatou que diversos vidros do prédio haviam sido quebrados. O suspeito ainda portava uma pedra de aproximadamente 13 centímetros quando foi contido.

Durante a prisão, ele resistiu à ação dos guardas, sendo necessário o uso de algemas. Conforme protocolo, foi conduzido ao hospital da cidade, onde passou por avaliação médica. O laudo indicou alteração sensorial em razão do uso de entorpecentes, e o próprio homem declarou ser usuário diário de crack.

Ninguém ficou ferido, mas o patrimônio público da Prefeitura de Ibaté foi danificado. O caso foi registrado como dano qualificado contra bem público e resistência, na Delegacia de São Carlos.

