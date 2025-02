Homem é detido após danificar condomínio e arrombar apartamento de sua ex-mulher

Um homem foi detido neste domingo (02), após causar vários danos em um condomínio residencial e arrombar o apartamento de sua ex-mulher, na Rua João Stella, no Romeu Tortorelli.

A Guarda Municipal foi acionada no local, com a denúncia de vários moradores do condomínio, que um homem estaria com um pedaço de madeira, quebrando tudo por lá, e que ele havia arrombado um apartamento.

Algumas equipes da GM foram até lá e o autor foi detido, conduzido ao CPJ e permaneceu à disposição das autoridades policiais.

