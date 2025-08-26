Homem é detido após confusão ao ser flagrado com calças arriadas em estacionamento de atacadista

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Militar na noite deste sábado (23), após se envolver em uma confusão no estacionamento de um atacadista localizado na Avenida Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado em atitude obscena no local, o que gerou revolta de clientes que chegavam ao estabelecimento. Um casal, de 32 e 33 anos, tentou intervir e acabou entrando em luta corporal com o homem, resultando em lesões leves entre os envolvidos.

A situação só foi controlada após a intervenção de seguranças do comércio e da Polícia Militar, que encaminhou todos ao Plantão Policial.

Segundo o registro, o homem aparentava estar embriagado e chegou a se identificar de maneira contraditória. A autoridade policial enquadrou o caso nos artigos 233 (ato obsceno) e 129 (lesão corporal) do Código Penal.

Foram requisitados exames de corpo de delito, e as partes foram orientadas sobre o prazo legal para eventual representação criminal. O caso segue sob investigação.

