Homem é detido após confessar crime no Jardim Macarengo

Um homem de 35 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (14) após confessar o furto de objetos em uma residência localizada na Rua Tiradentes, no Jardim Macarengo.

A vítima percebeu o crime ainda pela manhã e acionou a Polícia Militar. No local, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar o autor. Após orientar a vítima a registrar o boletim de ocorrência, a equipe iniciou buscas pelo suspeito.

Durante patrulhamento, o homem foi localizado e abordado. Ele confessou o furto e indicou o local onde havia escondido os objetos. Os policiais foram até um terreno na Rua São Joaquim, na Vila Costa do Sol, onde encontraram as panelas subtraídas da residência.

Morador em situação de rua, o detido afirmou que pretendia vender os itens para comprar drogas. Moradores da região relataram que o mesmo indivíduo já havia sido visto em outros furtos recentes, inclusive em residências próximas e na própria casa alvo da ação criminosa desta sexta-feira.

O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça.

