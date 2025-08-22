Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (21), um homem de 45 anos foi detido após ameaçar um rapaz de 31 anos na frente da residência da vítima, no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dentro de seu carro estacionado quando o autor, que estava em uma bicicleta, aproximou-se, retirou um objeto da cintura e o apontou em sua direção. Assustado, o jovem deixou o local e acionou a Polícia Militar pelo 190.

Com as características repassadas, os policiais localizaram o suspeito a cerca de 200 metros da ocorrência. No momento da abordagem, ele teria arremessado para dentro de uma casa um simulacro artesanal de arma de fogo, além de portar uma faca, ambos apreendidos.

A vítima relatou ainda que vizinhos informaram que, momentos antes, o mesmo indivíduo havia tentado mexer na maçaneta de outro carro estacionado na rua.

Na delegacia, a autoridade policial registrou o caso como ameaça, já que não houve anúncio de assalto ou outra ação criminosa além da intimidação.

Leia Também