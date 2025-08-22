(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes

22 Ago 2025 - 08h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (21), um homem de 45 anos foi detido após ameaçar um rapaz de 31 anos na frente da residência da vítima, no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dentro de seu carro estacionado quando o autor, que estava em uma bicicleta, aproximou-se, retirou um objeto da cintura e o apontou em sua direção. Assustado, o jovem deixou o local e acionou a Polícia Militar pelo 190.

Com as características repassadas, os policiais localizaram o suspeito a cerca de 200 metros da ocorrência. No momento da abordagem, ele teria arremessado para dentro de uma casa um simulacro artesanal de arma de fogo, além de portar uma faca, ambos apreendidos.

A vítima relatou ainda que vizinhos informaram que, momentos antes, o mesmo indivíduo havia tentado mexer na maçaneta de outro carro estacionado na rua.

Na delegacia, a autoridade policial registrou o caso como ameaça, já que não houve anúncio de assalto ou outra ação criminosa além da intimidação.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel
Segurança09h41 - 22 Ago 2025

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos
Segurança08h50 - 22 Ago 2025

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos

Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas
Segurança07h46 - 22 Ago 2025

Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas

Motociclista sofre fratura exposta em colisão no bairro Boa Vista
Segurança07h39 - 22 Ago 2025

Motociclista sofre fratura exposta em colisão no bairro Boa Vista

Últimas Notícias