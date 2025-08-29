Homem é detido após ameaçar funcionários com faca na sede de organização católica em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Militar após ameaçar funcionários de uma sede de organização católica na tarde desta quinta-feira (28), ás margens da SP-215 na área rural de São Carlos.

De acordo com informações, o suspeito havia sido contratado para realizar serviços temporários há apenas três dias. Não contente, ele chegou alterado no local armado com uma faca e passou a exigir o pagamento imediato pelos dias trabalhados, intimidando os trabalhadores.

A PM foi acionada e quando os policiais militares chegaram, abordaram o rapaz que não estava mais com a arma branca. Ele se mostrava, mais calmo e tranquilo, mas ao ser questionado admitiu que se exaltou porque queria receber o valor referente ao período em que trabalhou.

O homem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como ameaça.

