(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Homem é detido ao tentar trocar nota falsa de R$ 100 no Jardim Bandeirantes

08 Ago 2025 - 08h32Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dinheiro - Crédito: Agência BrasilDinheiro - Crédito: Agência Brasil

Na madrugada desta sexta-feira (8), um homem foi detido, após tentar trocar uma nota de R$ 100, aparentemente falsa, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no estabelecimento e solicitou ao funcionário a troca da cédula por notas menores. Ao verificar a nota, o atendente desconfiou da autenticidade e recusou a operação. Em seguida, o homem deixou o local, mas a vítima anotou a placa do veículo e acionou a Polícia Militar.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro na rua Dona Alexandrina, no Centro, e abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada a cédula de R$ 100. Questionado, o homem afirmou que havia sacado o dinheiro em um caixa eletrônico de uma farmácia por volta das 14h do dia anterior.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São Carlos e a nota foi apreendida para perícia pelo Instituto de Criminalística, que deverá confirmar se o dinheiro é realmente falso.

 

Leia Também

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304
Região 10h38 - 08 Ago 2025

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo
Segurança10h22 - 08 Ago 2025

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano
Segurança10h15 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos
Deu BO10h06 - 08 Ago 2025

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos
Segurança09h10 - 08 Ago 2025

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos

Últimas Notícias