Homem é detido ao tentar trocar nota falsa de R$ 100 no Jardim Bandeirantes

Na madrugada desta sexta-feira (8), um homem foi detido, após tentar trocar uma nota de R$ 100, aparentemente falsa, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no estabelecimento e solicitou ao funcionário a troca da cédula por notas menores. Ao verificar a nota, o atendente desconfiou da autenticidade e recusou a operação. Em seguida, o homem deixou o local, mas a vítima anotou a placa do veículo e acionou a Polícia Militar.
Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro na rua Dona Alexandrina, no Centro, e abordaram o suspeito. Com ele, foi encontrada a cédula de R$ 100. Questionado, o homem afirmou que havia sacado o dinheiro em um caixa eletrônico de uma farmácia por volta das 14h do dia anterior.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São Carlos e a nota foi apreendida para perícia pelo Instituto de Criminalística, que deverá confirmar se o dinheiro é realmente falso.