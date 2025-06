Homem é contido pela Guarda Municipal após ameaçar funcionários na UPA Vila Prado

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

03 Jun 2025 - 10h40 Por Jessica C R

A Guarda Municipal de São Carlos atendeu, na manhã desta terça-feira (03), uma ocorrência de ameaça na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. A solicitação partiu da própria unidade de saúde, que pediu apoio após um indivíduo apresentar comportamento agressivo e ameaçar os funcionários do local.

Por volta das 9h38, a equipe da viatura da Guarda Municipal foi acionada e compareceu à unidade. No local, os agentes encontraram um homem de 26 anos, visivelmente alterado. Segundo informações da corporação, o indivíduo resistiu à abordagem inicial dos guardas e continuou com as ameaças, mesmo diante da presença da equipe de segurança.

Diante da resistência, os agentes contiveram o suspeito e o encaminharam ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi formalmente apresentada.

