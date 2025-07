Homem é contido com tiros de borracha e taser após ameaçar matar a companheira em São Carlos

Faca apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi contido com o uso de força não letal por policiais militares na noite desta quarta-feira (30), após ameaçar a companheira e resistir à abordagem na residência do casal, no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos. O caso foi registrado como ameaça, resistência e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 20h para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, a vítima, uma mulher de 30 anos, relatou que havia discutido com o companheiro por questões financeiras e que, ao retornar à casa após visitar a avó, foi surpreendida por ele armado com uma faca. O homem teria gritado que a mataria caso ela se aproximasse e também ameaçou os policiais que tentaram convencê-lo a se render.

Diante da recusa e do comportamento agressivo, foram acionados reforços. O homem permaneceu trancado na casa e, ao ameaçar os agentes com a faca, foi atingido por quatro disparos de elastômero (balas de borracha) e um disparo de taser para que pudesse ser imobilizado. Ele foi encaminhado à UPA do bairro Santa Felícia, onde recebeu atendimento médico e foi constatado que estava alcoolizado, agitado e agressivo.

A mulher informou às autoridades que não deseja representar criminalmente contra o companheiro, mas solicitou medidas protetivas de urgência para que ele não se aproxime ou mantenha contato com ela. Apesar das ameaças, ela não sofreu lesões corporais.

Durante o depoimento, o homem afirmou estar enfrentando dificuldades financeiras e negou ter ameaçado a companheira ou os policiais. Disse ainda que pretende se mudar para a casa da mãe e buscar outra cidade para residir.

A faca utilizada nas ameaças foi apreendida, e o caso será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos para providências legais. O suspeito foi liberado após prestar depoimento e assinar um termo de compromisso.

