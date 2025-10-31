Homem é condenado por furtar televisores após arrombar loja no Centro de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

A Justiça de São Carlos condenou D.R.M. a dois anos de reclusão, em regime aberto, por furtar diversos aparelhos eletrônicos de uma loja de eletrodomésticos, localizada no Centro da cidade. O crime ocorreu na madrugada do dia 5 de outubro de 2019, e a sentença foi proferida nesta quinta-feira (30), na 2ª Vara Criminal.

De acordo com o processo, o acusado utilizou uma caminhonete GM/S10 furtada para arrombar a porta metálica do estabelecimento, colidindo o veículo contra o portão de enrolar. Em seguida, ele recolheu cinco televisores da marca Samsung, um televisor LG, três caixas acústicas (Lenox e Philco) e um monitor LG, avaliados em R$ 16.310,00, e fugiu do local com os produtos na caçamba da caminhonete.

O veículo usado no crime havia sido furtado horas antes na Rua Henrique Gregori, no bairro Boa Vista, e foi localizado no dia seguinte, abandonado na Avenida Morumbi. Segundo o processo, as imagens do circuito de segurança da loja registraram toda a ação criminosa, confirmando a identidade do autor.

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar localizou o suspeito no CDHU da Vila Isabel, onde ele confessou o crime. Parte dos produtos foi recuperada, incluindo uma televisão que estava com moradores do condomínio.

Durante o julgamento, o juiz considerou a confissão espontânea e o tempo decorrido desde o crime, substituindo a pena de prisão por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Apesar da reincidência o réu havia sido condenado anteriormente por homicídio, o magistrado entendeu que o regime aberto era adequado.

O réu manifestou o desejo de não recorrer da sentença e continuará em liberdade.

