Advogado acusado de lesão corporal é capturado

Na noite desta segunda-feira (16), policiais cumpriram um mandado de prisão definitiva contra um advogado condenado por lesão corporal na vila Costa do Sol. A ordem de captura foi emitida pela Vara de Execuções Criminais de Ribeirão Preto.

Segundo informações, o mandado é decorrente de condenação com trânsito em julgado e foi cumprido por equipes policiais após localização do condenado. A ação contou com o apoio de um advogado e representantes da OAB, que acompanharam todo o procedimento.

Após o registro da ocorrência, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto.

A pena estipulada pela Justiça é de 2 anos, 10 meses e 20 dias, decorrente de crime tipificado no artigo 168 do Código Penal.

