Homem é baleado em chácara no Broa

Vítima foi socorrida à Santa Casa para vítima de três disparos - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi baleado em uma chácara no Broa nesta segunda-feira, 17. Ele teria recebido três disparos na região do abdômen..

A vítima foi socorrida por uma ambulância de uma empresa particular na portaria do balneário e devido ao seu estado de saúde, encaminhado a um hospital particular na Avenida Getúlio Vargas para atendimento médico.

Após os procedimentos para estabilizar o estado de saúde da vítima, uma unidade da USA do SAMU a encaminhou, com escolta policial, até a Santa Casa para atendimento médico.

