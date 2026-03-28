Homem Ã© baleado na regiÃ£o do Cruzeiro e socorrido em estado grave

CrÃ©dito: SCA

Um homem foi vítima de disparo de arma de fogo na tarde deste sábado (28), na região do Cruzeiro, em São Carlos. O caso ocorreu na Avenida Papa Paulo VI, nas proximidades da Igreja Cabrini.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encontrada caída na calçada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo a Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma unidade básica, foram acionadas e prestaram atendimento no local, realizando manobras de reanimação.

A Polícia Militar também esteve presente e isolou a área para o trabalho das equipes de socorro e para início das apurações.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime nem sobre a autoria dos disparos. O estado de saúde da vítima também não foi oficialmente atualizado.

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