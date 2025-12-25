Homem é baleado e mulher fica ferida após disparos em Água Vermelha

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi baleado no braço e o projétil acabou ficando alojado na região do peito, enquanto uma mulher ficou ferida após ser atingida por estilhaços de vidro no rosto. O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (25), no distrito de Água Vermelha.

Segundo informações, o casal teria se envolvido em uma discussão com um rapaz, que evoluiu para vias de fato. Durante o desentendimento, o autor teria ameaçado as vítimas com um facão e, em seguida, deixado o local.





Momentos depois, o suspeito retornou em uma camionete e passou a efetuar vários disparos de arma de fogo em direção à residência das vítimas. Um dos tiros atingiu o homem, que ficou em estado mais grave. Já a mulher sofreu trauma no rosto, causado por estilhaços de vidro quebrados pelos disparos.

Diversos tiros atingiram o portão da residência, e um deles acertou a televisão do casal. Munições também foram encontradas na garagem do imóvel. Após os disparos, o autor fugiu com uma caminhonete

A Polícia Militar foi acionada, assim como o SAMU, que enviou duas equipes, além da motolância. O homem foi socorrido em estado mais grave, enquanto a mulher foi encaminhada por uma unidade básica, com ferimentos leves.

Após tomar conhecimento dos fatos, a PM iniciou patrulhamento e localizou o suspeito em uma estrada de terra que liga o distrito de Água Vermelha a São Carlos, nos fundos da UFSCar. Durante a abordagem, a arma utilizada no crime foi localizada.

O autor foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada e segue à disposição da Justiça.

Leia Também