Homem é baleado e fica em estado grave após tentativa de homicídio em estrada rural de São Carlos

Unidade resgate do Corpo de Bombeiros chega à Santa Casa com a vítima - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta terça-feira (31), por volta da 1h30, na Estrada do Capão das Antas, região próxima à linha férrea, em São Carlos.

O SCA apurou com exclusividade, que a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de um homem baleado em uma estrada de terra. No local, equipes constataram que a vítima, ainda não identificada, apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, atingindo regiões da cabeça, tórax e pernas.

O homem foi encontrado por vigilantes responsáveis pela segurança da linha férrea, que acionaram o socorro. Ele foi atendido ainda com vida e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de São Carlos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Devido à forte chuva que atingia a região no momento da ocorrência, o local ficou prejudicado para análise técnica, e a perícia foi dispensada pelo delegado de plantão, que tomou ciência dos fatos.

Até o fechamento da ocorrência, a vítima permanecia internada em estado grave. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também