terça, 16 de setembro de 2025
Segurança

Homem é baleado durante abordagem da PM no Cidade Aracy

16 Set 2025 - 14h50Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (16), um homem foi baleado durante uma abordagem policial em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, o indivíduo teria avançado contra a equipe no momento da ação, o que levou os policiais a efetuarem disparos.

Uma viatura prestou socorro imediato, levando o ferido até a UPA do bairro Cidade Aracy. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa de São Carlos, contudo, seu estado de saúde, não foi informado. Mais informações em instantes.

