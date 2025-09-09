(16) 99963-6036
Segurança

Homem é baleado após tentar impedir prisão durante ocorrência policial no Eduardo Abdelnur

09 Set 2025 - 18h49Por Da redação
Na tarde desta terça-feira (9), a equipe de policiamento atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro Eduardo Abdenur, em São Carlos.

Durante a tentativa de detenção do suspeito, que havia violado a ordem judicial contra a ex-esposa, um terceiro indivíduo surgiu armado com uma faca e avançou contra os policiais, na tentativa de impedir a prisão.

Diante da ameaça, a equipe efetuou um disparo que atingiu a panturrilha esquerda do agressor, que foi contido e teve a arma branca apreendida.

O SAMU foi acionado e socorreu o homem de 30 anos até a Santa Casa de São Carlos. Ele permaneceu consciente e orientado, com ferimento apenas na perna, sem risco de morte.

