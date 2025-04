Homem é baleado ao se negar a esconder drogas para conhecido

Compartilhar no facebook

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi baleado na noite de quinta-feira (24), no Jardim São Paulo, em São Carlos após se recusar a armazenar drogas para um conhecido.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, relatou que reside nos fundos de um lava-rápido pertencente a um empresário. De acordo com o relato, o dono teria tentado guardar entorpecentes no quarto onde a vítima mora. O rapaz se negou a colaborar, o que resultou em agressões físicas com um pedaço de madeira.

Após a briga, o homem correu para se proteger, mas foi perseguidoe atingido por um disparo de arma de fogo no antebraço esquerdo. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar atendimento médico e deu entrada na Santa Casa de São Carlos durante a noite e segue internado.

O caso veio à tona após policiais militares, que escoltavam um preso na Santa Casa, serem informados sobre a presença de um paciente baleado. A vítima relatou o ocorrido aos policiais, que registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal. O autor foi identificado, mas não foi preso até o momento.

