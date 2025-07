Homem é atropelado por carro na Vila Marcelino

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (15), um atropelamento foi registrado na Rua Fagundes Varela, na Vila Marcelino, em São Carlos. A vítima, um rapaz especial de 27 anos, teria saído correndo repentinamente pela via, momento em que foi atingido por um veículo Ford Ka.

O motorista do carro não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o jovem bateu a cabeça no para-brisa e na lateral do veículo, sendo arremessado ao solo.

O primeiro atendimento foi realizado por uma equipe de motolância do SAMU, que estabilizou a vítima. Em seguida, uma unidade básica realizou o transporte do jovem especial para a Santa Casa, onde ele recebeu os cuidados médicos necessários.

