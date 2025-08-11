(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Homem é atingido por trem em São Carlos

11 Ago 2025 - 09h39Por Da redação
Rumo vagões - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraRumo vagões - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã de sábado (9), um homem de 27 anos foi atingido por um trem no quilômetro 205 da via férrea, na região da Vila Prado, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o maquinista relatou que a vítima tentou atravessar a linha férrea durante a passagem da composição e acabou sendo atingida pela escada lateral de um dos vagões. Ele afirmou que os sinais de alerta foram acionados, mas não houve reação da vítima.

O homem sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa da cidade.

De acordo com a empresa responsável pela operação ferroviária, o incidente provocou a paralisação temporária do trem, gerando atraso e riscos de multas contratuais, além de impacto na programação do transporte.

