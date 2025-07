Homem é atingido por trem e sofre fratura exposta no braço em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Momento em que vítima era socorrida - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 42 anos foi atingido por um trem na noite desta terça-feira (1º) na linha férrea do CDHU, na Vila Isabel, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, a vítima caminhava próximo aos trilhos quando foi atingida no braço esquerdo pela escada de um dos vagões de um trem cargueiro que passava pelo trecho. Com o impacto, o homem sofreu uma fratura exposta.

Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar até o Condomínio 5, onde pediu ajuda aos moradores. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também