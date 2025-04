Homem é atingido por golpes de machado no Centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Local dos fatos - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de homicídio foi registrada no começo da manhã desta terça-feira (29), na Rua 9 de Julho, região central da cidade. Um homem de 47 anos foi agredido com golpes de machado na cabeça, testa e orelha, e foi socorrido para a Santa Casa.

Segundo relato do proprietário da residência, a vítima alugava um quarto nos fundos do imóvel e recentemente havia acolhido um amigo vindo da Bahia, que estaria à procura de emprego na cidade. Ambos são naturais da Bahia e teriam iniciado uma discussão ainda no dia anterior.

De acordo com o dono da casa, o clima entre os dois se agravou. Durante a madrugada, ele ouviu gritos vindos do fundo da residência, incluindo ameaças de morte. Ao verificar, encontrou seu inquilino ensanguentado e gravemente ferido.

O local apresentava sinais de violência, com grande quantidade de sangue e até mesmo uma fogueira acesa dentro do quarto. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados e prestaram atendimento imediato à vítima, que foi encaminhada consciente ao hospital.

O suspeito fugiu do local após o crime e até o momento não foi localizado.

