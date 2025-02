Homem é atacado por pitbulls ao sair do carro em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quinta-feira (20), um homem foi atacado por cães da raça pitbull ao sair do carro na Rua Odevair Bacaro, no bairro Mirante do Bela Vista, em São Carlos. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança da região.



Segundo relatos, os cachorros pertencem a um vizinho da vítima. O sogro do homem tentou intervir para afastar os animais, e uma moradora da esquina chegou a jogar um machado para ajudá-lo a se defender. A vítima sofreu ferimentos, mas testemunhas não souberam informar se foi necessário atendimento médico.

