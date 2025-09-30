(16) 99963-6036
Homem é assaltado por dupla armada na Vila Morumbi

30 Set 2025 - 11h12Por Da redação
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 35 anos foi vítima de um assalto à mão armada na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Morumbi, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava em direção ao trabalho por volta das 10h quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, modelo CG. Um deles, armado, anunciou o assalto.

Os criminosos levaram o celular da vítima, que estava em suas mãos, além de uma mochila contendo material de trabalho e um par de tênis. Após a ação, fugiram do local.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como roubo e investiga o caso para identificar os suspeitos.

