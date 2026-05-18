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segunda, 18 de maio de 2026
Segurança

Homem é assaltado por dupla armada com faca no Centro de São Carlos

18 Mai 2026 - 08h53Por Da redação
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Viatura PM - Crédito: São Carlos AgoraViatura PM - Crédito: São Carlos Agora

Um homem de 59 anos foi vítima de roubo na noite de sábado (16), na região central de São Carlos. O crime aconteceu nas proximidades do Shopping Popular, na Avenida São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pelo local por volta das 20h30 quando foi abordada por dois homens jovens. Mediante ameaça com uma faca, a dupla roubou um celular Motorola G9 Plus preto e R$ 80 em dinheiro.

Após a ação, os suspeitos fugiram e não foram localizados até o momento. A vítima informou à Polícia Civil que acredita que a região possua câmeras de monitoramento que podem auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como roubo qualificado no Plantão Policial de São Carlos e será investigado pelo distrito policial da área.

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