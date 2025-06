Homem é assaltado no bairro Encanto do Planalto em Ibaté

Compartilhar no facebook

Delegacia de Ibaté -

Um homem de 57 anos foi vítima de roubo na manhã da última sexta-feira (6), por volta das 11h, no Encanto do Planalto, em Ibaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o pedreiro retornava a um bar para buscar seu celular, que havia deixado carregando, quando foi surpreendido por dois indivíduos. O local se encontrava fechado no momento do crime.

Segundo relato da vítima, um dos homens, de estatura média, o segurou enquanto o outro, mais alto, subtraiu sua carteira contendo documentos, cartões bancários e R$ 800,00. A dupla fugiu correndo pela rua principal. Até o momento ninguém foi preso.

