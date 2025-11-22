(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Segurança

Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão

22 Nov 2025 - 09h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 39 anos procurou a Polícia Civil após ser alvo de uma tentativa de extorsão na noite da última quarta-feira (19), na região do Jardim Macarengo, em São Carlos. O caso foi registrado como extorsão e será investigado pelo 3º Distrito Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma ligação por volta das 23h de um homem que se identificou como integrante de uma facção criminosa atuante na cidade. O suspeito mencionou dados da empresa da vítima e de comércios vizinhos, afirmando que estaria “arrecadando dinheiro de todos” e exigindo que ele contribuísse com R$ 5 mil.

A vítima contou que inicialmente acreditou se tratar de um golpe e tentou despistar o autor, mas acabou sendo intimidada pelas informações detalhadas mencionadas durante a ligação. Com medo, realizou um Pix de valor mínimo para o CPF informado pelo golpista, mas logo em seguida contestou a transação.

Mesmo após isso, o autor continuou fazendo ligações e enviando ameaças. O número utilizado nas chamadas também foi informado à polícia.

Leia Também

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos
Segurança08h53 - 22 Nov 2025

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos

PM apreende grande quantidade de drogas durante no Cidade Aracy
Segurança06h54 - 22 Nov 2025

PM apreende grande quantidade de drogas durante no Cidade Aracy

Dupla é detida após flagrante de tentativa de furto na Raimundo Corrêa
Segurança18h53 - 21 Nov 2025

Dupla é detida após flagrante de tentativa de furto na Raimundo Corrêa

Dois bezerros são furtados em propriedade rural de Ibaté
Segurança15h41 - 21 Nov 2025

Dois bezerros são furtados em propriedade rural de Ibaté

Idoso sofre parada cardiorrespiratória e morre enquanto trabalhava na Getúlio Vargas
Segurança15h33 - 21 Nov 2025

Idoso sofre parada cardiorrespiratória e morre enquanto trabalhava na Getúlio Vargas

Últimas Notícias