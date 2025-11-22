Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 39 anos procurou a Polícia Civil após ser alvo de uma tentativa de extorsão na noite da última quarta-feira (19), na região do Jardim Macarengo, em São Carlos. O caso foi registrado como extorsão e será investigado pelo 3º Distrito Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma ligação por volta das 23h de um homem que se identificou como integrante de uma facção criminosa atuante na cidade. O suspeito mencionou dados da empresa da vítima e de comércios vizinhos, afirmando que estaria “arrecadando dinheiro de todos” e exigindo que ele contribuísse com R$ 5 mil.

A vítima contou que inicialmente acreditou se tratar de um golpe e tentou despistar o autor, mas acabou sendo intimidada pelas informações detalhadas mencionadas durante a ligação. Com medo, realizou um Pix de valor mínimo para o CPF informado pelo golpista, mas logo em seguida contestou a transação.

Mesmo após isso, o autor continuou fazendo ligações e enviando ameaças. O número utilizado nas chamadas também foi informado à polícia.

