Homem é agredido por pintor durante reforma em consultório no Centro de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de agressão foi registrado na tarde desta terça-feira (30), em um condomínio comercial localizado, no Centro de São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 45 anos, estava no consultório de sua esposa, onde está sendo realizada uma reforma. O casal havia contratado um pintor que levou consigo dois ajudantes — um deles, um pedreiro de 32 anos.

Durante a ausência do pintor responsável, o ajudante se irritou por ter que interromper o serviço toda vez que um cliente chegava ao local, questionando por que a reforma não havia sido marcada para um domingo. A discussão aumentou de tom até que o servidor decidiu interromper os trabalhos e dispensar os trabalhadores.

Nesse momento, o pedreiro desferiu um soco no peito da vítima. Ao tentar se afastar e fechar o portão do consultório, o homem foi atingido violentamente no rosto pelo portão após um chute dado pelo agressor, resultando em um corte no rosto.

A Polícia Militar foi acionada, mas os envolvidos já haviam deixado o local. O pintor responsável pela obra retornou posteriormente e levou a vítima ao hospital.

