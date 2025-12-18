(16) 99963-6036
Homem é agredido pela ex-companheira em residência no Jardim Jockey Clube

18 Dez 2025 - 09h05Por Da redação
Um homem foi vítima de agressão na manhã de terça-feira (17) em uma residência localizada no bairro Jardim Jockey Club, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal, conforme boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o registro, a agressora, uma mulher de 33 anos, foi até a casa do ex-companheiro portando um pedaço de madeira e passou a atingir o portão da residência, além de danificar outros objetos, como campainha e vidros. O barulho chamou a atenção de uma familiar da vítima, que saiu para verificar a situação.

Temendo que a mulher agredisse sua irmã, o homem foi até o portão para tentar conversar. Nesse momento, ele teria sido atacado com puxões de cabelo, tapas e arranhões. Ainda segundo o boletim, a agressora permaneceu no local durante toda a manhã e teria solicitado a presença de familiares com a intenção de intimidar ou agredir a vítima.

A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi encaminhado ao distrito policial da área dos fatos.

