Homem é agredido na rua após discussão no Jardim Beatriz

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 54 anos registrou boletim de ocorrência por lesão corporal após ser agredido por outro homem, de 43 anos, durante uma discussão na Rua Professora Elídia Benete, no Jardim Beatriz, em São Carlos. O caso ocorreu no dia 30 de setembro, por volta das 13h20, mas foi comunicado à Polícia Civil na noite desta segunda-feira (6).

De acordo com o boletim, a vítima contou que foi até a residência da mãe do agressor, acompanhada de sua esposa, de 49 anos, para buscar os sobrinhos gêmeos de 1 ano e 8 meses, a pedido da mãe das crianças, que estava no trabalho. A mulher filmava o momento de forma afetuosa, para mostrar à mãe que os filhos estavam felizes em ir para a escola, no segundo dia de aula.

Ainda segundo o relato, o homem de 43 anos se aproximou do veículo e, de forma hostil e intimidadora, passou a repreender a mulher, ordenando agressivamente que se calasse, utilizando expressões como “cala a boca”, “fica quietinha” e “xiu”. Diante da situação, o marido pediu que ele parasse de humilhar sua esposa, momento em que o agressor encostou a cabeça na dele e, com o corpo, o empurrou por cerca de 300 metros pela via pública, enquanto o ofendia com palavrões como “filho da p*” e “seu frouxo”.

A esposa, em pânico, começou a registrar as agressões com o celular. Ao perceber, o agressor arrancou o aparelho de suas mãos e o arremessou ao chão, golpeando-a também no joelho. Em seguida, totalmente descontrolado, entrou em sua residência e ameaçou o casal dizendo: “esperem que vocês vão ver”.

A vítima informou ainda que o homem possui uma arma de fogo. No momento das agressões, estavam presentes também uma criança de 8 anos e os bebês. O casal acionou a polícia temendo pela segurança de todos.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e encaminhada à Delegacia responsável pela área dos fatos.

